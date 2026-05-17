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Ferienhäuser in Municipal Unit of Atalanti, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus W…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 180 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
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