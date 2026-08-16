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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Assiros, Griechenland

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Ferienhaus in Assiros, Griechenland
Ferienhaus
Assiros, Griechenland
Fläche 240 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Zu verkaufen: ei…
$802,882
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assiros, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assiros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$295,177
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