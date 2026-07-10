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Mehrstöckige Wohnungen in Municipal Unit of Argyroupoli, Griechenland

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 3/6
Großzügige Maisonette mit Meerblick | Golden Visa | Athener Riviera Moderne zweigeschoss…
$913,315
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Argyroupoli, Griechenland

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