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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Archea Olympia, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Strefi, Griechenland
Villa
Strefi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 80 Quadratmetern im westlichen Pelop…
$304,798
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Archea Olympia, Griechenland

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