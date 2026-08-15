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Hotels in Municipal Unit of Apollonioi, Griechenland

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Hotel 840 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 840 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 840 m²
Zum Verkauf Hotel von 840 qm in Ionischen Inseln. Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf d…
$2,01M
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