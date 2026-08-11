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Hotels in Municipal Unit of Amfissa, Griechenland

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Hotel 1 260 m² in Delphi Municipality, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Griechenland
Fläche 1 260 m²
Zu verkaufen Hotel von 1260 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besit…
$1,89M
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