  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
RENTIS URBAN RESIDENCE | Agios Ioannis Rentis Ein modernes Wohnprojekt in Athen, vollstän…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Griechenland

Günstige
Luxuriös
