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Ferienhäuser in Municipal Unit of Aegira, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 191 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$566,740
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