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Wohnungen in Municipal Unit of Aegira, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$123,974
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Aegira, Griechenland

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