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Cottages in Mires Municipal Unit, Griechenland

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Ferienhaus in Provinz Festos, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 480 m²
In der schönen Gegend von Ammoudara befindet sich diese beeindruckende 480 m2 freistehende R…
$2,13M
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