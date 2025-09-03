Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Methoni Municipal Unit, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Methoni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Methoni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 160 qm in Westpeloponnes. Das Untergeschoss besteht aus 2 …
$503,290
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Methoni Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen