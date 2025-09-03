Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Messini
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Messini, Griechenland

Ferienhaus 4 zimmer in Messini, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
For sale 2-storey house of 140 sq.meters in Western Peloponnese. Semi-basement consists of…
$1,52M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
