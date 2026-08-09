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Villen in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

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Gemeinde Kalamata
4
Municipality of Pylos and Nestor
3
8 immobilienobjekte total found
Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,66M
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Villa in Artemisia, Griechenland
Villa
Artemisia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$2,13M
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Villa 4 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 303 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,89M
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 296 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,89M
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Villa in Neohori, Griechenland
Villa
Neohori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Villa 6 zimmer in Pylos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 200 m²
Etagenzahl 2
Olive Garden Villas — Panorama Living auf höchstem Niveau Olive Garden ist ein exklusives…
$1,82M
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Villa 10 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 10 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 1
σ & tau; & ta; & nu; & kappa; & monicron; & sigma; & mu; & iota; & gamma; & iota; a & lambda…
$2,71M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

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