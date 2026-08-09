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Häuser in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

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Gemeinde Kalamata
6
Municipality of Pylos and Nestor
5
Municipality of West Mani
3
Municipal Unit of Lefktro
3
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19 immobilienobjekte total found
Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,66M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Filiatra, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Filiatra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$177,106
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Villa in Artemisia, Griechenland
Villa
Artemisia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 484 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$2,13M
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Lachanada, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Lachanada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Skouras Real Estate präsentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein neu gebautes Haus in de…
$568,452
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Villa 4 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 303 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,89M
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Villa in Pelekito, Griechenland
Villa
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 296 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,89M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Saidona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Saidona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 127 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$371,923
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Ferienhaus in Kyparissia, Griechenland
Ferienhaus
Kyparissia, Griechenland
Fläche 293 m²
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 293 qm in Western Peloponnes. Es gibt: Sonnenkollektoren fü…
$259,756
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Villa in Neohori, Griechenland
Villa
Neohori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Rodia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Rodia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,53M
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Villa 6 zimmer in Pylos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 200 m²
Etagenzahl 2
Olive Garden Villas — Panorama Living auf höchstem Niveau Olive Garden ist ein exklusives…
$1,82M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arfara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arfara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 155 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$247,949
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Pelekito, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 108 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
Preis auf Anfrage
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Haus 11 zimmer in Pylos, Griechenland
Haus 11 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Unser Büro bietet Ihnen eine luxuriöse Steinvilla an, die sich in der weiteren Umgebung von …
$1,70M
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Haus 8 zimmer in Kardamyli, Griechenland
Haus 8 zimmer
Kardamyli, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Verkauf Maisonette, Lefktro-Kardamyli, Agios Nikolaos, 120 quadratmeter., Σε οικόπεδο 300 qu…
$379,962
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Haus 8 zimmer in Messini, Griechenland
Haus 8 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Verkauf Einzelhaus , Messini, Agios Konstantinos, 200 quadratmeter., Σε οικόπεδο 4000 quadra…
$238,833
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Haus 8 zimmer in Messini, Griechenland
Haus 8 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Verkauf Einzelhaus , Messini, 156 quadratmeter., 2 Ebenen, 1rst Fußboden, 8 Zimmer, 2 schlaf…
$184,553
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Villa 10 zimmer in Gialova, Griechenland
Villa 10 zimmer
Gialova, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 1
σ & tau; & ta; & nu; & kappa; & monicron; & sigma; & mu; & iota; & gamma; & iota; a & lambda…
$2,71M
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Messenien

villen
cottages

Immobilienangaben in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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