Cottages mit Swimmingpool in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

Municipality of West Mani
5
Municipal Unit of Lefktro
5
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Stoupa, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Stoupa, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
For sale 2-storey house of 101 sq.meters in Peloponnese. Ground floor consists of living r…
$567,878
Immobilienangaben in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

