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Ferienhäuser in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

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Municipality of Trifylia
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6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Filiatra, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Filiatra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$177,106
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Saidona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Saidona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 127 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$371,923
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Ferienhaus in Kyparissia, Griechenland
Ferienhaus
Kyparissia, Griechenland
Fläche 293 m²
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 293 qm in Western Peloponnes. Es gibt: Sonnenkollektoren fü…
$259,756
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Rodia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Rodia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,53M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arfara, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arfara, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 155 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$247,949
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Pelekito, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Pelekito, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 108 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
Preis auf Anfrage
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