Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Messenien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Hotel 2 500 m² in Kalo Nero, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Zum Verkauf Hotel von 2500 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlic…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² in Agrilos, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Agrilos, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 1000 qm in Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: Klimaanla…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen