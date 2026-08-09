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Wohnungen in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petalidi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petalidi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Wohnung von 110 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$330,598
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Glyfada, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. E…
$340,175
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Wohnung 6 zimmer in Gemeinde Kalamata, Griechenland
Wohnung 6 zimmer
Gemeinde Kalamata, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
​Luxuriöse Wohnungen stehen über unsere Agentur in einem vierstöckigen Gebäude zum Verkauf, …
$465,097
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Messenien, Griechenland

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