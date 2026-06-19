Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Megali Panagia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Megali Panagia, Griechenland

;
19 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Schöne Maisonette Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im kleinen Paradie…
$754,955
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 193 m²
Stockwerk -2/-2
Das Hotel liegt in der atemberaubenden Region von Halkidiki, Griechenland, dieses freistehen…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Einführung einer außergewöhnlichen Gelegenheit, eine atemberaubende Maisonette im Herzen von…
$511,046
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 6 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort i…
$894,331
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 14 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 14 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie den Inbegriff des Meeres, der in diesem neu gebauten Freihaus in Chalkidiki, Gri…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk -1/-1
Diese schöne Maisonette ist jetzt in Halkidiki, Griechenland zum Verkauf erhältlich. In best…
$243,908
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
TekceTekce
Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im kleinen Paradies von…
$313,597
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Schöne Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristoteli…
$592,349
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Einführung eines freistehenden Hauses am Wasser in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft…
$185,835
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Diese schöne Maisonette in Halkidiki, Griechenland ist eine wirklich gute Gelegenheit. Mit s…
$214,872
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk -1/-1
Einzigartiges Einfamilienhaus Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im Her…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 1 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in Chalkidiki bietet einen herrlichen Meerblick und di…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 5 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 162 m²
Erleben Sie den ultimativen Luxus mit diesem neu gebauten Einfamilienhaus in einem Komplex i…
$882,716
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Erleben Sie das Beste von Chalkidiki, die in dieser charmanten Maisonette in gutem Zustand l…
$313,597
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 5 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Maisonette Athos in Halkidiki 140sqm mit zwei unabhängigen Etagen 1. Stock 50sqm und 90sqm i…
$348,441
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Schönes freistehendes Haus Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im kleine…
$336,826
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 6 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 350 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus in der schönen Region von Halkidiki, Gr…
$929,175
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 6 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Eingebettet in der schönen Region von Halkidiki bietet dieses freistehende Haus ein unvergle…
$557,505
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette im Bau in Halkidiki, Griechenland, mit herrliche…
$673,652
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Realting.com
Gehen