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Villen mit Bergblick kaufen in Megali Panagia, Griechenland

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12 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 7 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort i…
$487,817
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Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Einführung einer außergewöhnlichen Gelegenheit, eine atemberaubende Maisonette im Herzen von…
$511,046
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Villa 14 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 14 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie den Inbegriff des Meeres, der in diesem neu gebauten Freihaus in Chalkidiki, Gri…
$1,57M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk -1/-1
Diese schöne Maisonette ist jetzt in Halkidiki, Griechenland zum Verkauf erhältlich. In best…
$243,908
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Villa 4 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 235 m²
Stockwerk -1/-1
Luxus-Residenz. Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Aristotelis, im H…
$336,826
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Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im kleinen Paradies von…
$313,597
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Villa 2 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Diese schöne Maisonette in Halkidiki, Griechenland ist eine wirklich gute Gelegenheit. Mit s…
$214,872
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Villa 4 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk -1/-1
Einzigartiges Einfamilienhaus Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im Her…
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 162 m²
Erleben Sie den ultimativen Luxus mit diesem neu gebauten Einfamilienhaus in einem Komplex i…
$882,716
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Villa 5 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Maisonette Athos in Halkidiki 140sqm mit zwei unabhängigen Etagen 1. Stock 50sqm und 90sqm i…
$348,441
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Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Schönes freistehendes Haus Vor dem Meer, an einem sehr schönen Ort in Aristotelis, im kleine…
$336,826
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Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette im Bau in Halkidiki, Griechenland, mit herrliche…
$673,652
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