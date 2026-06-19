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Villen mit Garage in Megali Panagia, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Megali Panagia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Megali Panagia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Willkommen in diesem schönen Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese U…
$278,752
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Halkidiki Properties
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