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Hotels in Megali Panagia, Griechenland

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Hotel 300 m² in Megali Panagia, Griechenland
Hotel 300 m²
Megali Panagia, Griechenland
Fläche 300 m²
Sie wollen in die Gastgewerbebranche investieren? Diese 300 Quadratmeter große Hotelimmobili…
$1,10M
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Halkidiki Properties
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Hotel 730 m² in Megali Panagia, Griechenland
Hotel 730 m²
Megali Panagia, Griechenland
Fläche 730 m²
In der malerischen Region von Halkidiki, Griechenland, bietet diese 730 Quadratmeter Hotelim…
$2,66M
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