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Cottages am Meer in Marathon, Griechenland

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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Marathon, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Marathon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 244 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 244 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$495,898
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