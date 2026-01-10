Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Loutraki
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Loutraki, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Loutraki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf Maisonette von 135 qm in Loutraki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht …
$414,702
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen