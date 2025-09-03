Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Limenas Markopoulou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Limenas Markopoulou, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$310,167
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
