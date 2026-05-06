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Villen in Livanates, Griechenland

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Villa in Livanates, Griechenland
Villa
Livanates, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 525 qm im Zentrum Griechenlands. Keller besteht aus 2 Schla…
$1,13M
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