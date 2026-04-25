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Stadthäuser am Meer in Lefki Municipal Unit, Griechenland

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Reihenhaus in Agia Triada, Griechenland
Reihenhaus
Agia Triada, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zum Verkauf Maisonette von 105 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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