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Wohnimmobilien in Lechena, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lechena, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lechena, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 118 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$188,913
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