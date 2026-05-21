Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Lavrio
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Lavrio, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Lavrio, Griechenland
Wohnung
Lavrio, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen Wohnung von 320 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung.
$543,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen