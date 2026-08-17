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Villen in Lagyna, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Lagyna, Griechenland
Villa
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 480 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$1,06M
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Villa in Lagyna, Griechenland
Villa
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 320 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Sc…
$708,425
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