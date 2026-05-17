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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Lagyna, Griechenland

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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$696,618
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