Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Lagyna
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Lagyna, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lagyna, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 525 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$342,406
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Lagyna, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 96 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht au…
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen