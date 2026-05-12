Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Laganas Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Laganas Municipal Unit, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa
Zakynthos Municipality, Griechenland
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 2
Residenz auf Zakynthos, 140 m² – 3.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer – 1/6 Mi…
$182,436
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Laganas Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen