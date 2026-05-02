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Hotels in Laganas Municipal Unit, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 320 m² in Kalamaki, Griechenland
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Griechenland
Fläche 1 320 m²
Zum Verkauf, ein Hotel in Laganas Resort im Süden von Zakynthos Insel. Das Hotel liegt 100 …
$2,36M
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