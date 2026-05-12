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Villen am Meer in Kranidi, Griechenland

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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus in Porto Heli Willkommen in einem A…
$1,52M
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Villa in Kranidi, Griechenland
Villa
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 480 m²
2-stöckige Villa von 480 m2 in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss besteht aus 8 Sc…
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