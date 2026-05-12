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Ferienhäuser am Meer in Kranidi, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kranidi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kranidi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zu verkaufen 2 - Stockwerk mit 136 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdgescho…
$649,390
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