Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kozani
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kozani, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Municipality of Kozani, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Kozani, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/3
Das Anwesen ist ideal für Investitionen, da es sich im Zentrum von Kozani in Lassani Square …
$145,910
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kozani, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen