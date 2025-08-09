Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Regionalbezirk Kozani, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Municipality of Kozani, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Kozani, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/3
Das Anwesen ist ideal für Investitionen, da es sich im Zentrum von Kozani in Lassani Square …
$145,910
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pyrgoi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pyrgoi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
Immobilienangaben in Regionalbezirk Kozani, Griechenland

