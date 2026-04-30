Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Kos, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Hotel 2 000 m² in Municipality of Kos, Griechenland
Hotel 2 000 m²
Municipality of Kos, Griechenland
Fläche 2 000 m²
4-Sterne-Hotelkomplex am Meer - Kos Island, GriechenlandWir bieten eine außergewöhnliche Inv…
$32,16M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas Construction
Sprachen
Русский, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen