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Villen am Meer in Koropi, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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