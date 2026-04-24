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Villen mit Bergblick kaufen in Koropi, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 350 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
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Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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