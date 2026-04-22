Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kofinas Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Kofinas Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Sternes, Griechenland
Villa
Sternes, Griechenland
Fläche 337 m²
Villa zu verkaufen in Akrotiri, Chania. In einer magischen und ruhigen Lage, eine 337 qm gro…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kofinas Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen