  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kissamos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Kissamos, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kissamos, Kreta, Griechenland
$899,846
