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Villen in Kiato, Griechenland

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Villa in Kiato, Griechenland
Villa
Kiato, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 190 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Die Villa besteht au…
$684,930
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