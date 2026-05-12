Cottages mit Bergblick kaufen in Kiato, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 367 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 367 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$206,624
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