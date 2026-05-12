Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kiato
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Kiato, Griechenland

;
2 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Zu verkaufen Wohnung von 66 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgesch…
$218,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$425,055
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen