Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kerkini Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Kerkini Municipal Unit, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Kerkini, Griechenland
Ferienhaus
Kerkini, Griechenland
Fläche 127 m²
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 127 Quadratmetern im Norden Griechenland…
$92,340
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kerkini Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen