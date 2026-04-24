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Villen mit Swimmingpool in Keratea, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 600 m²
Es ist eine 3 -stöckige Villa von 600 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock …
$3,09M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
----------------------- Eine luxuriöse Oase der Stille im Herzen von Anavyssos Willkommen i…
$826,496
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