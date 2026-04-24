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Cottages am Meer in Keratea, Griechenland

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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
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