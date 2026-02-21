Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Keratea
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Keratea, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Keratea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung von 112 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$342,446
